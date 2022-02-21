بوتين: تصرفات أوكرانيا الحالية تمثل تهديداً خطيراً بالنسبة لروسيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، إن تصرفات أوكرانيا الحالية، تمثل تهديداً خطيراً بالنسبة لروسيا"، فيما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي أخبره عن تغير في الموقف الأميركي دون تفاصيل.واتهم بوتين خلال جلسة الأمن القومي الفيدرالي، السلطات في كييف بـ"التهرب من تنفيذ اتفاقيات مينسك"، لافتاً إلى أن موسكو في المقابل تتخذ الجهود المناسبة لحل الأزمة مع أوكرانيا بشكل سلمي.وأضاف الرئيس الروسي، أن "أوكرانيا غير جاهزة للانضمام للناتو"، مشيراً إلى أن "حديث أوكرانيا عن أن القرم أرض لها، أمر نعتبره تهديداً لنا".وطالب بوتين برد خطي واضح على المطالبة الأمنية الروسية، لافتاً إلى أن قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي يشكل "تهديداً" لروسيا.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الاثنين، في كلمة عقبت خطاب بوتين، إن "قرارات حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتبع لقرارات واشنطن".وأوضح لافروف أن الناتو "لا يلتزم بتعهداته فيما يخص اتفاقياته معنا".وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن موسكو لم تلمس جدية من الغرب بشأن مطالبها الأمنية، مشيراً إلى أن الناتو "رفض العودة لصيغة التنسيق بيننا.