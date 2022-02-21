القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تؤكد أهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية اليوم الاثنين، بياناً أكدت فيه أهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا أمام اعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين، واهمية تظافر الجهود والإمكانيات لردعهم والتصدي لهم، الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع دون استثناء في إطار توسيع المقاومة الشعبية لتعم كل الأراضي المحتلة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين.وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:انسجاما مع قرار الأمناء العامون في 3/9/ 2021 ،عقد اجتماع قيادي للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، تم البحث فيه أهمية تعزيز وتطوير ومشاركة الجميع في المقاومة الشعبية التي تعم العديد من المواقع والأراضي المهددة بالمصادرة والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض التي يحاول الاحتلال فرضها كأمر واقع من أجل الحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.حيث بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا الذين يتم استهدافهم بشكل يومي من خلال الإعدامات الميدانية في إطار سياسة تصعيد الجرائم والعدوان المتواصل ضد شعبنا، موجهين التحية إلى كل أبناء شعبنا الصامد على أرضه والذي يواجه بصدره العاري جرائم الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين الذين يعتدوا على أبناء شعبنا ويقطعوا الطرق ويقطعوا الأشجار، مؤكدين على أهمية استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن أبناء شعبنا أمام اعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين، واهمية تظافر الجهود والإمكانيات لردعهم والتصدي لهم، الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع دون أستثناء في إطار توسيع المقاومة الشعبية لتعم كل الأراضي المحتلة في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الاستعماريين.وفي هذا المجال تتوجه القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية بكل التحية إلى جماهير شعبنا العظيم في القدس عاصمة دولتنا المستقلة وخاصة في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة ، وغيرها الصامدون والمدافعون عن أرضهم وبيوتهم امام محاولة فرض سياسة التطهير العرقي وسياسة الطرد القسري وجلب المستوطنيين للإستيلاء ومصادرة بيوتهم مؤكدين على أن سياسة مواجهة الإحتلال وحكومته وجيشه ومستوطنيه سيبقى هذا الإطار المناضل وفصائله المناضلة مواصلا كل الجهود والإمكانيات من اجل إفشال كل مخططات الإحتلال، مع التأكيد على أهمية تواصل الجهود مع كل اطراف المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام جرائم الإحتلال المتصاعدة، مع اهمية فرض مقاطعة شاملة على الإحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية B.D.S وفرض العقوبات ومحاكمته امام المحاكم الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية لقطع الطريق على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.وفي الختام وجهت القيادة الوطنية الموحدة كل التحية للأسرى والمعتقلين الرازحين خلف قضبان الاحتلال، مؤكدة أن صمودهم في مواجهة سلطات الاحتلال داخل الزنازين تتطلب الارتقاء في الفعاليات إلى مستوى ما يقدمه هؤلاء الأبطال من اجل حرية واستقلال شعبنا العظيم، وسيتم الإعلان عن فعاليات مركزية تعم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات واهلنا في الأراضي المحتلة العام 1948، للوقوف إلى جانبهم والضغط لإطلاق سراحهم جميعا، خاصة الأسرى الإداريون والمرضى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي المقدمة الأسير البطل ناصر أبو حميد.