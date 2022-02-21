شؤون فلسطينية

حماس تدين سياسة الاحتلال بتجريف الأراضي بقريتي تل السبع وأم بطين

حماس تدين سياسة الاحتلال بتجريف الأراضي بقريتي تل السبع وأم بطين
تجريف منطقة أم بطين في النقب
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية في النقب "لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده وتمسّكه بأرضه وحقوقه".

وأدانت الحركة سياسة الاحتلال في تجريف الأراضي الفلسطينية في قريتي تل السبع وأم بطين، وإتلافه المحاصيل الزراعية فيهما، و"التي تأتي في سياق العدوان  الصهيوني الشامل وإرهابه المستمر ضد أهلنا في النقب المحتل".

وشددت على أنَّ "هذه السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا الفلسطيني وأهلنا في النقب الثائر، بل ستزيدهم ثباتاً وتمسكاً بأرضهم وحقوقهم، وإصراراً على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية البغيضة، مهما بلغت التضحيات".

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