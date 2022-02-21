حماس تدين سياسة الاحتلال بتجريف الأراضي بقريتي تل السبع وأم بطين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية في النقب "لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده وتمسّكه بأرضه وحقوقه".





وأدانت الحركة سياسة الاحتلال في تجريف الأراضي الفلسطينية في قريتي تل السبع وأم بطين، وإتلافه المحاصيل الزراعية فيهما، و"التي تأتي في سياق العدوان الصهيوني الشامل وإرهابه المستمر ضد أهلنا في النقب المحتل".





وشددت على أنَّ "هذه السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا الفلسطيني وأهلنا في النقب الثائر، بل ستزيدهم ثباتاً وتمسكاً بأرضهم وحقوقهم، وإصراراً على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية البغيضة، مهما بلغت التضحيات".





رام الله - دنيا الوطن