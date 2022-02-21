الدعليس: سنعمل على توفير 30 الف تصريح عمل قريبا للتخفيف من البطالة

رام الله - دنيا الوطنأكد عصام الدعليس، رئيس متابعة العمل الحكومي بقطاع غزة، أنه يتم العمل على التخفيف من حدة البطالة في القطاع، من خلال توفير 30 ألف تصريح عمل، خلال الفترة المقبلة.وأشار الدعليس في تصريحات له، مساء اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم التركيز في عام 2022 على تعزيز قطاع الصيد، ويتم العمل على دعم الطبقات الفقيرة في ترميم بيوتهم والأسر المتعففة.وقال: "قطعنا شوطاً كبيراً لتوفير جهاز المسح الذري للتخفيف من معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، أن الحديث يدور حول استقدام عمالة فلسطينية للعمل في دولتي قطر ووليبيا، وتوفير فرص عمل للخريجين عبر برامج التشغيل المؤقت.واوضح أن الحكومة وضعت خطة ترتكز على 5 أولويات خلال الفترة القادمة وهي: إعمار ما دمره الاحتلال، وتحسين الرضا الوظيفي، وتصفير المشاكل، وتقديم التسهيلات وتجويد الخدمات لأبناء شعبنا، وتعزيز الشراكة مع مكونات المجتمع المدني.واكد الدعليس، أنه تم إنجاز نسبة كبيرة في ملف الوحدات السكنية المهدمة بالكامل، والأضرار الجزئية، لافتا إلى أن التحدي حاليا يتمثل في ملف الأبراج السكنية المدمرة التي تحتوي 446 وحدة سكنية لعدم توفر أي منح لإعادة إعمارها، لافتا إلى أن هناك أمل أن يتم تحقيق انفراجه كبيرة في هذا الملف قريبا.وقال: "تم إطلاق ملف الترقيات للموظفين من أجل الحفاظ على الحقوق الإدارية والوظيفية للموظفين، وتحسين نسبة رواتبهم وصولا للراتب الكامل"، مضيفا: "الحكومة تعمل بكل جهد على تحسين البنية التحتية، وتعبيد الشوارع، وحل كافة القضايا العالقة مثل أرض المندوب، واستفادة الموظفين من مستحقاتهم المالية المتراكمة لدى وزارة المالية".وتابع الدعليس بقوله: "سيتم تنفيذ عدد من التسهيلات لأبناء شعبنا منها: إطلاق حملة التخفيض على تراخيص المركبات التي تنتهي نهاية الشهر الجاري بهدف ضبط الحالة المرورية في قطاع غزة، والتكفل كافة المستحقات العلاجية المتراكمة على المواطنين خلال الفترة السابقة، وإدارة ملف كورونا بعقلية مختلفة خلال الموجة الثانية والثالثة دون اللجوء إلى مزيد من الوفيات، وإغلاق قطاع غزة".