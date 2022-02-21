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شؤون فلسطينية

الجهاد تعقب على الاجراءات العقابية التي تفرضها ادارة سجن النقب بحق الأسرى

الجهاد تعقب على الاجراءات العقابية التي تفرضها ادارة سجن النقب بحق الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
اصدرت حركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، بياناً صحفياً، تعقيبا على تنفيذ ادارة سجن النقب، مجموعة من الاجراءات العدوانية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجن.

وأكدت الحركة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة سجن النقب، شرعت بتنفيذ العديد من الاجراءات العدوانية بحق الأسرى في سجن النقب، بهدف التضييق على الأسرى وقمعهم والضغط عليهم.

وأشارت الحركة، إلى أنها تقف بجانب الأسرى في سجون الاحتلال، وأنها تتابع كافة التطورات داخل السجون لا سيما ما ترتكبه ادارة سجن النقب ومديرها، من اعتداءات تمس الأسرى وحقوقهم.

وأكدت، أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن يسمح للعدو بأن يمس الأسرى وينتهك حقوقهم، أو أن يحاول الاعتداء على كرامتهم.

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