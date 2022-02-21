الإسلامية المسيحية تحذر من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الاسرائيلية على الأملاك المسيحية بالقدس

رام الله - دنيا الوطنحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من المخطط الاسرائيلي الذي يستهدف سلب الأراضي والمواقع الدينية المسيحية في جبل الزيتون وتحويلها الى حدائق توراتية.وقالت الهيئة في بيان لها أن هذا المخطط الذي تم الكشف عنه يشكل استهدافاً خطيراً للوجود المسيحي من جانب سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي تسعى بجميع الوسائل الى الاستيلاء على الأراضي والعقارات العربية في مدينة القدس.وأشارت الهيئة إلى أن هذا المخطط يتزامن مع هجمة غير مسبوقة تقودها الجميعات الاستيطانية وبدعم حكومي وقضائي وأمني من سلطات الاحتلال الى الاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان وباب الخليل والبلدة القديمة وغيرها من أحياء مدينة القدس.وأكدت الهيئة أن حكومة الاحتلال أصبحت تسابق الزمن في فرض روايتها المزيفة عن مدينة القدس عبر طمس وإزالة المعالم والمواقع الدينية والأثرية غير اليهودية ومحاولة تغيير الهوية العربية التاريخية للمدينة المقدسة، وتقويض الوجود الديموغرافي الفلسطيني فيها.وحذرت الهيئة سلطات الاحتلال من مغبة التمادي في هذا العدوان وما قد ينجم عنه من تداعيات خطيرة سوف تتحمل مسؤوليتها. كما ناشدت الهيئة منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذه المخططات الاسرائيلية الهادفة الى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة وتهويد مقدساتها الإسلامية المسيحية.