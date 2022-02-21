أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر بيان لها، أن أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون الخروج لساحة الفورة منذ حوالي 15 يوما،ً وذلك كجزء من الخطوات النضالية التي ينفذها أبناء الحركة الأسيرة في مختلف السجون والمعتقلات، احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها إدارة السجون مؤخراً بحقهم.وأشارت الهيئة أن حالة من التوتر الشديد والاضطراب تسود أقسام "نفحة" كحال غيره من المعتقلات، لافتة بأن إدارة السجن تتعمد تكبيل أيدي المعتقلين عند تنفيذ عملية " الفحص الأمني أو ما يسمى دق الشبابيك"، كما تستغرق وقتاً طويلاً في تنفيذها.وأضافت أن أسرى معتقل "نفحة" -ونقلاً عن لسانهم- مصرون على استمرار الخطوات التصعيدية رفضاً للعقوبات المنفذة بحقهم حتى تحقيق مطالبهم، فالقرارات التي صدرت من قبل إدارة السجون بخصوص "الفورة" قرارات قاتلة، وهو مستعدون لجميع الخيارات حتى لو صل الأمر لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.ولفتت الهيئة أن الأسرى كان قد شرعوا بهذا البرنامج النضالي التدريجي في مختلف السجون، رفضاً لقوانين الإدارة التي أقدمت على تغيير نظام "الفورة" والذي تمثل بتقليص المدة التي يقضيها الأسرى في ساحة الفورة، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.وتابعت أن هذا الإجراء يأتي ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة سجون الاحتلال عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.