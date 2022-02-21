قيادي فلسطيني: قد نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن اللجنة السياسية والخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستنظم زيارات إقليمية ودولية خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أنهم قيادي فلسطيني: قد يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.وأوضح رأفت في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال هذه الزيارات شرح قرارات المركزي وحث الدول على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام يعمل على إنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في القدس المحتلة وانهاء حصار قطاع غزة.وقال رأفت انه إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فإنه سيتم العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة العلاقات مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها ووقف التنسيق الأمني، مشيرا الى انه إذا أصرت إسرائيل على تعنتها فإن دولة فلسطين ستدعو الى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.