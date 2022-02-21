شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني: قد نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

قيادي فلسطيني: قد نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن اللجنة السياسية والخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستنظم زيارات إقليمية ودولية خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أنهم قيادي فلسطيني: قد يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأوضح رأفت في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال هذه الزيارات شرح قرارات المركزي وحث الدول على أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام يعمل على إنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا خاصة في القدس المحتلة وانهاء حصار قطاع غزة.

وقال رأفت انه إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية فإنه سيتم العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف كافة العلاقات مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها ووقف التنسيق الأمني، مشيرا الى انه إذا أصرت إسرائيل على تعنتها فإن دولة فلسطين ستدعو الى تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة

أسرى معتقل &#34;نفحة&#34; يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

الخارجية: تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية مُفتاح الحرب والسلام في المنطقة

الخارجية: تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية مُفتاح الحرب والسلام في المنطقة

فلسطين: نطالب المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع الممارسات الإسرائيلية المعادية للسلام

فلسطين: نطالب المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع الممارسات الإسرائيلية المعادية للسلام

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في &#34;ريمون&#34; والأسرى يغلقون أقسام السجون

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في "ريمون" والأسرى يغلقون أقسام السجون

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض &#34;الفحص الأمنيّ&#34;

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض "الفحص الأمنيّ"

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية لـ73 هيئة محلية تبدأ في 12 مارس

لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية لـ73 هيئة محلية تبدأ في 12 مارس

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى معتقل &#34;نفحة&#34; يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في &#34;ريمون&#34; والأسرى يغلقون أقسام السجون

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في "ريمون" والأسرى يغلقون أقسام السجون

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض &#34;الفحص الأمنيّ&#34;

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض "الفحص الأمنيّ"

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

الصحة بغزة تقرر عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

الصحة بغزة تقرر عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من العيسوية

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من العيسوية

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

منوعات

شاهد: نور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: نور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

بعد اصابته بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

بعد اصابته بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

شاهد: وصلة رقص قوية لايمان العاصي بصحبة إبنتها

شاهد: وصلة رقص قوية لايمان العاصي بصحبة إبنتها

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور

شاهد: رد فعل عنيف من ريهام حجاج بعد حادثة عريس الإسماعيلية

شاهد: رد فعل عنيف من ريهام حجاج بعد حادثة عريس الإسماعيلية

شاهد: الجمهور يهاجم مشهورة على (سناب شات) بسبب تفسيرها لآية في القرآن الكريم

شاهد: الجمهور يهاجم مشهورة على (سناب شات) بسبب تفسيرها لآية في القرآن الكريم

رامز جلال يحسم الجدل حول وجود برنامج للمقالب في رمضان المقبل

رامز جلال يحسم الجدل حول وجود برنامج للمقالب في رمضان المقبل

شاهد: شهير على السوشيال ميديا يحدث ضجة وينشر خبر وفاته.. والصدمة في النهاية

شاهد: شهير على السوشيال ميديا يحدث ضجة وينشر خبر وفاته.. والصدمة في النهاية

شاهد: نجمة عالمية تصدم جمهورها بصورتها بالطفولة

شاهد: نجمة عالمية تصدم جمهورها بصورتها بالطفولة

شاهد كيف إحتفلت أصالة بوصولها لـ11 مليون متابع مع زوجها

شاهد كيف إحتفلت أصالة بوصولها لـ11 مليون متابع مع زوجها

عربي

&#34;نجمة داوود&#34; تثير الجدل في لبنان ومخابرات الجيش تتدخل

"نجمة داوود" تثير الجدل في لبنان ومخابرات الجيش تتدخل

إصابة رئيس الوزراء الأردني بفيروس (كورونا) وإلغاء لقائه بالسيسي

إصابة رئيس الوزراء الأردني بفيروس (كورونا) وإلغاء لقائه بالسيسي

الكشف عن مشروع ربط بحري بين الجزائر وقطر

الكشف عن مشروع ربط بحري بين الجزائر وقطر

وزير لبناني: سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023

وزير لبناني: سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023