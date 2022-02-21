شؤون فلسطينية

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في "ريمون" والأسرى يغلقون أقسام السجون

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في "ريمون" والأسرى يغلقون أقسام السجون
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، قسم 8 في سجن "ريمون"، تزامنا مع إغلاق الأسرى الأقسام في كافة السجون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن وحدات القمع اقتحمت قسم 8 بسجن ريمون (جنوب) وبدأت عمليات تفتيش في غرف القسم.

فيما أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى في كافة السجون أغلقوا الأقسام حتى ظهر اليوم؛ ضمن البرنامج النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وأشار المكتب إلى مواصلة الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 52 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

كانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة ولليوم السادس عشر على التوالي عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أمس أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفات التضامنية اليوم الإثنين أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما حثت طلبة الجامعات على تنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كافة محافظات وجامعات الوطن.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

أخبار ذات صلة

أسرى معتقل &#34;نفحة&#34; يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

الخارجية: تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية مُفتاح الحرب والسلام في المنطقة

الخارجية: تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية مُفتاح الحرب والسلام في المنطقة

قيادي فلسطيني: قد نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

قيادي فلسطيني: قد نطالب بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

فلسطين: نطالب المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع الممارسات الإسرائيلية المعادية للسلام

فلسطين: نطالب المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع الممارسات الإسرائيلية المعادية للسلام

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض &#34;الفحص الأمنيّ&#34;

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض "الفحص الأمنيّ"

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية لـ73 هيئة محلية تبدأ في 12 مارس

لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية لـ73 هيئة محلية تبدأ في 12 مارس

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسرى معتقل &#34;نفحة&#34; يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

أسرى معتقل "نفحة" يمتنعون عن الخروج لساحة الفورة منذ 15 يوماً

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في &#34;ريمون&#34; والأسرى يغلقون أقسام السجون

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في "ريمون" والأسرى يغلقون أقسام السجون

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض &#34;الفحص الأمنيّ&#34;

16 يومًا على انتفاضة الأسرى: إغلاق الأقسام ورفض "الفحص الأمنيّ"

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

الصحة بغزة تقرر عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

الصحة بغزة تقرر عودة العمل بإجراء العمليات المجدولة في المستشفيات

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من العيسوية

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من العيسوية

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

منوعات

شاهد: نور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

شاهد: نور تصدم جمهورها بآخر إطلالة لها

بعد اصابته بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

بعد اصابته بـ(كورونا).. ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

شاهد: وصلة رقص قوية لايمان العاصي بصحبة إبنتها

شاهد: وصلة رقص قوية لايمان العاصي بصحبة إبنتها

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور

شاهد: صور مسربة من حفل زفاف عمرو دياب وزينة عاشور

شاهد: رد فعل عنيف من ريهام حجاج بعد حادثة عريس الإسماعيلية

شاهد: رد فعل عنيف من ريهام حجاج بعد حادثة عريس الإسماعيلية

شاهد: الجمهور يهاجم مشهورة على (سناب شات) بسبب تفسيرها لآية في القرآن الكريم

شاهد: الجمهور يهاجم مشهورة على (سناب شات) بسبب تفسيرها لآية في القرآن الكريم

رامز جلال يحسم الجدل حول وجود برنامج للمقالب في رمضان المقبل

رامز جلال يحسم الجدل حول وجود برنامج للمقالب في رمضان المقبل

شاهد: شهير على السوشيال ميديا يحدث ضجة وينشر خبر وفاته.. والصدمة في النهاية

شاهد: شهير على السوشيال ميديا يحدث ضجة وينشر خبر وفاته.. والصدمة في النهاية

شاهد: نجمة عالمية تصدم جمهورها بصورتها بالطفولة

شاهد: نجمة عالمية تصدم جمهورها بصورتها بالطفولة

شاهد كيف إحتفلت أصالة بوصولها لـ11 مليون متابع مع زوجها

شاهد كيف إحتفلت أصالة بوصولها لـ11 مليون متابع مع زوجها

عربي

&#34;نجمة داوود&#34; تثير الجدل في لبنان ومخابرات الجيش تتدخل

"نجمة داوود" تثير الجدل في لبنان ومخابرات الجيش تتدخل

إصابة رئيس الوزراء الأردني بفيروس (كورونا) وإلغاء لقائه بالسيسي

إصابة رئيس الوزراء الأردني بفيروس (كورونا) وإلغاء لقائه بالسيسي

الكشف عن مشروع ربط بحري بين الجزائر وقطر

الكشف عن مشروع ربط بحري بين الجزائر وقطر

وزير لبناني: سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023

وزير لبناني: سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023