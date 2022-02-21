شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية

تيسير خالد: الشيخ جراح ليس دفيئة لشرور بن غفير والصهيونية الدينية
رام الله - دنيا الوطن
حمل تيسير خالد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت كما المعارضة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي تترتب على الممارسات الشاذة التي يقوم بها النائب اليميني الفاشي ايتمار بن غفير وعصابته الصهيونية الدينية المتطرفة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ، والتي يسعى من خلالها الى تحويل هذا الحي الفلسطيني الى دفيئة لأعمالة العنصرية الشريرة .

واضاف بأن بن غفير ومعه عصابة الصهيونية الدينية اليمينية العنصرية والمتطرفة ما كان ليواصل استفزازاته وأعماله الشيطانية لولا الدعم الذي يقدمه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ، الذي حمل بن غفير على ظهره في الانتخابات الأخيرة للكنسيت والحماية التي توفرها له الشرطة بعنفها المفرط ضد المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الاسرائيليين والدوليين بتعليمات واضحة من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت .

وفي مواجهة هذه الاستفزازات والأعمال الشريرة التي يقوم بها بن غفير وعصابة الصهيونية الدينية دعا تيسير خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية في القدس وفي سائر الاراضي الفلسطينية من البحر الى النهر ومن الناقورة الى رفح الى اوسع حركة تضامن مع المواطنين الفلسطينيين في هذا الحي وتوجيه رسالة واضحة لحكام تل ابيب بأنها سوف تتحمل مسؤولياتها في منع تحويل حي الشيخ جراح الى دفيئة لشرور بن غفير وبأن هذا الحي خط أحمر كما الحرم القدسي الشريف .

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