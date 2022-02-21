لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية لـ73 هيئة محلية تبدأ في 12 مارس

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، قبول جميع القوائم للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 259 لـ 73 هيئة محلية بسبب عدم وجود أي خلل قانوني فيها، والكشف الأولي قابل للطعون لمدة ثلاثة أيام.وشدد طعم الله، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز انسحاب أي مرشح من القائمة الانتخابية أو تغيير ترتيبها، لكن الانسحاب متاح للقوائم بأكملها قبل 11/3.وبين أن الدعاية الانتخابية ستبدأ في 12/3 لمدة 12 يوماً على أن يكون الاقتراع يوم السبت 26/3.