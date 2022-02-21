عوض الله: فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الانسان القادمة

رام الله - دنيا الوطنأكد مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، بدء التحرك لتسمية إسرائيل كدولة "فصل عنصري" استناداً إلى تقارير منظمات حقوقية دولية.وأشار في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الاثنين، إلى أن دولة فلسطين ستقدم مشاريع قرارات إلى دورة مجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أواخر الشهر الجاري ضمن البندين السابع والثاني في الـ25 من الشهر القادم.وشدد عوض الله على ضرورة محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها المتواصلة ضد شعبنا وإنزال العقوبات عليها حتى ردعها.وحول منع سلطات الاحتلال دخول وفد لجنة تقصي الحقائق إلى الضفة؛ شدد على أن ذلك ليس جديداً، وأنها لم تسمح بدخول أي لجنة تحقيق دولية في الماضي لمعرفتها بأنه سيتم إدانتها بارتكاب جرائم حرب.