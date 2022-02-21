مسؤول إسرائيلي: ساعة الصفر في حرب روسيا وأوكرانيا تقترب

رام الله - دنيا الوطنقال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي: إن السفارة الإسرائيلية تستعد لجميع السيناريوهات، واعتبارًا من اليوم، سيبقى في أوكرانيا، لأن وجودهم ضروري للإسرائيليين الذين يقيمون هناك.وأضاف برودسكي وفق قناة (i24)، أن السفارة تواصل دعوة الإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.وأكد أن التصعيد يزداد في أوكرانيا وأن الأمور تقترب من نقطة الصفر، لكن لم يُعرف بعد ماذا سيحدث ومتى، وهل سيحدث شيء بالفعل أم لا.وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية استدعت الخميس الماضي السفير الإسرائيلي برودسكي بعد ظهور تقارير تفيد بأن إسرائيل طلبت مساعدة إجلاء من روسيا في حالة الغزو، لكن المبعوث قال إن هذه الرسالة ربما أُسيء تفسيرها.وأكد أن "الرسائل التي نقلناها إلى الروس في نفس المحادثة التي جرت قبل أيام قليلة هي أولاً وقبل كل شيء رسالة تهدئة، والرسالة الثانية اهتمام حقيقي بأمن الموظفين وأمن الإسرائيليين".