تفاصيل لقاء أحمد أبو الغيط وعزام الأحمد في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر التطورات السياسية والمستجدات في فلسطين، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، خاصة ما يجري في الشيخ جراح من تهجير قسري للسكان وهدم للمنازل.كما وضع الأحمد الأمين العام خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الإثنين، إلى معاناة الأسرى في سجون الاحتلال في ضوء انعدام الحد الأدنى لمقومات الحق في الحياة، وفقدان الرعاية الصحية.وأطلع الأحمد، أبو الغيط، على القرارات الهامة التي صدرت عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967وعاصمتها القدس الشرقية.حضر اللقاء السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.