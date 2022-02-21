شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تقرر سحب حليب (سيميلاك) من الأسواق

الصحة الفلسطينية تقرر سحب حليب (سيميلاك) من الأسواق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن سحب طوعي لأربعة أنواع من الحليب من الأسواق، من بينها حليب (سيميلاك) بعد شكاوي في الولايات المتحدة من إصابة أطفال رُضع بجرثومة عقب تناولهم الحليب.

ويأتي سحب المنتج، بسبب توصية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن منتج سيميلاك من إنتاج شركة ABBOTT يحتوي على نوع من أنواع البكتيريا الخطيرة.

ويوم أمس، قررت الصحة الإسرائيلية سحب جميع منتجات حليب سيميلاك التي تباع وفق وصفات طبية، لاشتباه وجود مواد مضرة بها، وذلك بعد نقل 4 أطفال ووفاة آخر بالولايات المتحدة.

وأوضحت تقارير عبرية، أن المنتجات التي تصرف وفق وصفة طبية يشتبه بوجود بكتيريا بها، قد أثارت الذعر بكافة أنحاء الولايات المتحدة. 

كما أعلنت الوزارة عن سحب طوعي لأربعة أنواع من الحليب من الأسواق بعد شكاوي في الولايات المتحدة من إصابة رُضع بجرثومة عقب تناولهم الحليب.

وأوضحت الوزارة أن الأصناف المسحوبة هي:‏Similac Human Milk Fortifier

Similac Alimentum Gold HMO

Elecare 1 Elecare

Elecare JR

وبينت الوزارة، أنها عممت على مدراء الصحة والمستشفيات بضرورة الإيعاز لمن يلزم بإرجاع ما لديهم من الأنواع الواردة في كتاب شركة التوريدات والخدمات الطبية إلى مستودعات الأدوية المركزية/ سالم ليتسنى إرجاعها إلى المصدر، والإيعاز للصيدلاني الميداني التأكد من خلو الأسواق من الأنواع المذكورة وسحبها إن وجدت.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد "التعميم الصادر عن شركة Abbott والذي يفيد قيام الشركة بالسحب الطوعي والاحترازي لجميع الأنواع الواردة من المستحضرات المذكورة أعلاه بعد ورود 4 شكاوى من المستهلكين في الولايات المتحدة تتعلق بإصابة أربعة من الرضع الذين تناولوا مسحوق حليب الأطفال المصنع في أمريكا بجرثومة Chronobacter sakazaki or Salmonella Newport".

وذكرت الوزارة، أنه بعد الفحص لم يتبين وجود الجرثومتين في الحليب، فيما أكدت الشركة بأن بقية منتجات Abbott الغذائية الأخرى – أو منتجات سيميلاك- لن تتأثر بهذا السحب وهي آمنة للاستهلاك.

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