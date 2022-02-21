6 وفيات و967 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 3017 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1884 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 242230 ، منها 25338 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 3000 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 215008 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 186 ، منها 103 حالة خطرة.