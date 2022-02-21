الاحتلال يخطر بهدم 5 غرف زراعية غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم 5 غرف زراعية في كفر الديك غرب سلفيت.وذكرت مصادر فلسطينية، أن سلطات الاحتلال سلمت 5 إخطارات بوقف العمل والبناء لـ 5 غرف تستخدم للأغراض الزراعية في المنطقة الشمالية من كفر الديك، تعود ملكيتها للمواطنين: نمر عزات علي أحمد، عمر حبيب ناجي، حبيب علي أحمد، محمد علي أحمد، عاطف عمر علي أحمد.وقال المواطن محمد ناجي من المنطقة، إن فترة الاعتراض على قرار الإخطار لغاية 22/3/2022، وهي غير كافية، داعيا المزارعين إلى تجهيز أوراقهم الثبوتية لمتابعه القضية قانونيا.وتواجه بلدة كفر الديك منذ أشهر استهدافا غير مسبوق من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تجسد باقتلاع وسرقة العشرات من أشجار الزيتون وتجريف مساحات واسعة من الأراضي ومصادرتها، عدا عن الاعتداء بشكل متواصل على الاهالي والمزارعين بالمنطقة.وتضاعف في الفترة الأخيرة معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينها اعتداءات جسدية وتخريب وحرق ممتلكات ومزارع.ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية بالضفة والقدس المحتلة.