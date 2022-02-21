شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أكثر من 40 مواطناً من الضفة بينهم أسرى محررون

الاحتلال يعتقل أكثر من 40 مواطناً من الضفة بينهم أسرى محررون
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت أكثر من 40 مواطناً بينهم القيادي في حركة حماس الشيخ عز الدين عمارنة وعدد من الأسرى المحررين.

واعتقل الشيخ الضرير عمارنة بعد اقتحام منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وذكر إعلام الأسرى أن الاحتلال اعتقل ثمانية مواطنين من جنين بينهم أسرى محررون، وأصيب المحرر ضياء محمد الجدعي من مخيم جنين خلال مطاردته.

وطالت الاعتقالات الأسير المحرر علاء توفيق يحيى من قرية العرقة، والمحرر تايه يوسف وشاحي.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع الاحتلال على مفرق الشهداء جنوب جنين.

وفي بلدة اليامون استهدف الشبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقــة والحجارة.

كما نفذت قوات الاحــتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية دير أبو مشعل غربي رام الله، اعتقل خلالها 10 مواطنين.

وقال مركز إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال أفرجت لاحقاً عن جميع معتقلي دير أبو مشعل باستثناء الشاب عثمان تيسير.

وفي سلواد شرق رام الله اعتقل الاحتلال المواطن أحمد عثمان حامد والد الشهيد أيمن حامد، كما تم اعتقال الشاب أيمن حماد والشاب حسن الناطور.

وفي الخليل ألقى شبان زجاجات طلاء على حافلة إسرائيلية قرب مستوطنة "غوش عتصيون" شمال المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في الخليل واعتقلت ثمانية مواطنين بينهم المحرر عدي الشرباتي نجل الأسير الباحث هشام الشرباتي، والمواطن عبد الكريم حسن الطيطي ونجله محمد والمواطن عماد حسن الراعي ونجله عبيدة من مخيم العروب.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً معظمهم من بلدة العيساوية.

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