شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس عز الدين عمارنة

قوات الاحتلال تعتقل القيادي بحماس عز الدين عمارنة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين القيادي في حركة حماس الشيخ عز الدين عمارنة (51 عاماً) من جنين.

 واعتقل الشيخ الضرير عمارنة بعد اقتحام منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

والشيخ عمارنة أسير محرر اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يعتقل ابنه مجاهد.

وعمارنة هو أول مقرئ من فلسطين يسجل المصحف كاملا، وحاصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة المدينة ماليزيا، كما انه داعية ومحاضر في جامعات ومساجد فلسطين.

واعتقل عمارنة لدى الاحتلال عدة مرات، كان أولها عام 1994 مدة 3 شهور إداريا وفي العام 1996 مدة 7 شهور إداريا.

 وفي العام 2001 لمدة 58 شهرا في قضية عسكرية، وفي عام 2016 اعتقل مدة 7 شهور إداريا، فضلا عن اعتقالات أخرى عدة أيام، ومنع الاحتلال عمارنة من السفر منذ عام 1993.

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