رام الله: قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من دير أبو مشعل وسلواد

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، عقب اقتحامها قرية دير أبو مشعل، وبلدة سلواد.وفي قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين عقب اقتحامها القرية وهم: عثمان زهران، وحسن علي ربيع، ومحمود نافع زهران، وعبد الله الماكن، ومحمود ذيب، وعدي هيثم ربيع، وزهدي مطر زهران، وأحمد الخير، وعدي عيسى ربيع، وصالح درويش عطا.وفي بلدة سلواد شمال شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين وهم: أحمد عثمان، وحسين فهمي، وأيمن حامد.