الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بينهم أسرى محررون من جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، خمسة مواطنين بينهم أسرى محررون خلال مداهمات بمناطق متفرقة في محافظة جنين، وأصيب شاب من مخيم جنين خلال مطاردته.وذكرت مصادر أمنية، ومدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الإحلال اعتقلت الأسير المحرر الشيخ عز الدين أحمد عمارنة خلال مداهمة منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والمحرر علاء توفيق يحيى من قرية العرقة، والشاب ايهاب نصري حوشية خلال مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة اليامون، واحتجزت شقيقه اياد وأفرجت عنه في وقت لاحق.كما اعتقلت قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين الأسير المحرر تايه يوسف وشاحي عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، والشاب ضياء سلامة من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة اليامون وعلى مفرق الشهداء جنوب جنين، أطلقت خلالها قنابل الغاز المدمع والصوت.وأصيب الأسير المحرر ضياء محمد الجدعي من مخيم جنين بجروح مختلفة ونقل الى مستشفى داخل أراضي الـ48، بعد ملاحقته من قبل قوات الاحتلال بين نابلس ورام الله وهو على دراجته النارية.