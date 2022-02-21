شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم في اللبن الشرقية

إصابات بالاختناق ومنع الطلبة من الوصول إلى مدراسهم في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين يرافقهم جيش الاحتلال، اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال ، في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب براء مهند عويس (25 عاماً) من القرية.

ويعاني أهل اللبن الشرقية، من اعتداءات شبه يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، أبرزها الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، مما يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وكان مستوطنون اعتدوا في ساعات متأخرة من الليلة الماضية على مركبة فلسطينية بالقرب من بلدة اللبن الشرقية ما أدى إلى إصابة سائقها رياض صوالحة وهو من سكان قرية عزموط شرق نابلس.

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