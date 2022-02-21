الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.وعرف من بين المعتقلين:١. عثمان تيسير- دير أبو مشعل غرب رام الله٢. حسن علي ربيع- دير أبو مشعل٣. عبد الله الماكن- دير أبو مشعل٤. محمود ذيب- دير أبو مشعل٥. عدي هيثم- دير أبو مشعل٦. محمود نافع- دير أبو مشعل٧. زهدي مطر- دير أبو مشعل٨. أحمد الخير- دير أبو مشعل٩. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل١٠. صالح درويش- دير أبو مشعل١١. أحمد عثمان حامد- سلواد شرق رام الله١٢. أيمن حماد- سلواد١٣. وجدي سلامة- عناتا شرق القدس١٤. سامي أبو هنية- عناتا١٥. الشيخ المحرر عز الدين عمارنة- يعبد جنوب جنين١٦. تايه وشاحي- جنين١٧. غسان وشاحي- جنين١٨. علاء توفيق يحيى- العرقة غرب جنين١٩. محمد حوشية- اليامون غرب جنين٢٠. إيهاب حوشية- اليامون٢١. ضياء سلامة- جنين٢٢. عهد أبو الرب- جنين٢٣. المحرر عدي الشرباتي- الخليل٢٤. حمودة أبو طبيخ- يطا جنوب الخليل٢٥. معاذ محمود مخامرة- يطا٢٦. محمد محمود مخامرة- يطا٢٧. حسين محمود عطية- القدس٢٨. قاسم منير درباس- القدس٢٩. محمد عبد الرازم- القدس٣٠. إسماعيل ناصر- القدس٣١. يوسف ناصر- القدس٣٢. محمد هيثم مصطفى- القدس٣٣. عبد الله محمد أبو ريالة- القدس٣٤. حسين شادي عبيد- القدس٣٥. علي وسيم عبيد- القدس٣٦. حسن الناطور- سلوادفي حين أشارت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن جميع معتقلي دير أبو مشعل باستثناء الشاب عثمان تيسير.