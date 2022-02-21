الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.
وعرف من بين المعتقلين:
١. عثمان تيسير- دير أبو مشعل غرب رام الله
٢. حسن علي ربيع- دير أبو مشعل
٣. عبد الله الماكن- دير أبو مشعل
٤. محمود ذيب- دير أبو مشعل
٥. عدي هيثم- دير أبو مشعل
٦. محمود نافع- دير أبو مشعل
٧. زهدي مطر- دير أبو مشعل
٨. أحمد الخير- دير أبو مشعل
٩. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل
١٠. صالح درويش- دير أبو مشعل
١١. أحمد عثمان حامد- سلواد شرق رام الله
١٢. أيمن حماد- سلواد
١٣. وجدي سلامة- عناتا شرق القدس
١٤. سامي أبو هنية- عناتا
١٥. الشيخ المحرر عز الدين عمارنة- يعبد جنوب جنين
١٦. تايه وشاحي- جنين
١٧. غسان وشاحي- جنين
١٨. علاء توفيق يحيى- العرقة غرب جنين
١٩. محمد حوشية- اليامون غرب جنين
٢٠. إيهاب حوشية- اليامون
٢١. ضياء سلامة- جنين
٢٢. عهد أبو الرب- جنين
٢٣. المحرر عدي الشرباتي- الخليل
٢٤. حمودة أبو طبيخ- يطا جنوب الخليل
٢٥. معاذ محمود مخامرة- يطا
٢٦. محمد محمود مخامرة- يطا
٢٧. حسين محمود عطية- القدس
٢٨. قاسم منير درباس- القدس
٢٩. محمد عبد الرازم- القدس
٣٠. إسماعيل ناصر- القدس
٣١. يوسف ناصر- القدس
٣٢. محمد هيثم مصطفى- القدس
٣٣. عبد الله محمد أبو ريالة- القدس
٣٤. حسين شادي عبيد- القدس
٣٥. علي وسيم عبيد- القدس
٣٦. حسن الناطور- سلواد
في حين أشارت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن جميع معتقلي دير أبو مشعل باستثناء الشاب عثمان تيسير.
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