شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس.

وعرف من بين المعتقلين:

١. عثمان تيسير- دير أبو مشعل غرب رام الله

٢. حسن علي ربيع- دير أبو مشعل

٣. عبد الله الماكن- دير أبو مشعل

٤. محمود ذيب- دير أبو مشعل

٥. عدي هيثم- دير أبو مشعل 

٦. محمود نافع- دير أبو مشعل

٧. زهدي مطر- دير أبو مشعل

٨. أحمد الخير- دير أبو مشعل

٩. عدي عيسى ربيع- دير أبو مشعل

١٠. صالح درويش- دير أبو مشعل

١١. أحمد عثمان حامد- سلواد شرق رام الله

١٢. أيمن حماد- سلواد

١٣. وجدي سلامة- عناتا شرق القدس

١٤. سامي أبو هنية- عناتا

١٥. الشيخ المحرر عز الدين عمارنة- يعبد جنوب جنين

١٦. تايه وشاحي- جنين

١٧. غسان وشاحي- جنين

١٨. علاء توفيق يحيى- العرقة غرب جنين

١٩. محمد حوشية- اليامون غرب جنين

٢٠. إيهاب حوشية- اليامون

٢١. ضياء سلامة- جنين

٢٢. عهد أبو الرب- جنين

٢٣. المحرر عدي الشرباتي- الخليل

٢٤. حمودة أبو طبيخ- يطا جنوب الخليل

٢٥. معاذ محمود مخامرة- يطا

٢٦. محمد محمود مخامرة- يطا

٢٧. حسين محمود عطية- القدس

٢٨. قاسم منير درباس- القدس

٢٩. محمد عبد الرازم- القدس

٣٠. إسماعيل ناصر- القدس

٣١. يوسف ناصر- القدس

٣٢. محمد هيثم مصطفى- القدس

٣٣. عبد الله محمد أبو ريالة- القدس

٣٤. حسين شادي عبيد- القدس

٣٥. علي وسيم عبيد- القدس

٣٦. حسن الناطور- سلواد

في حين أشارت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن جميع معتقلي دير أبو مشعل باستثناء الشاب عثمان تيسير.

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