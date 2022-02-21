وزير الدفاع الأوكراني: الغزو الروسي لن يحدث خلال اليومين المقبلين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف: إن روسيا لم تشكل حتى الآن مجموعات هجومية في المناطق الحدودية مع أوكرانيا.ووفق شبكة (سي.إن.إن) فقد أكد ريزينكوف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا "لن يحدث اليوم أو غدا".وتحشد روسيا منذ أسابيع عشرات الآلاف من جنودها على حدودها مع أوكرانيا، وفي بيلاروسيا الحليف المجاور، وسط توقعات غربية باجتياح أراضي أوكرانيا قريبا.وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إن موسكو ستمدد تدريبات عسكرية في البلاد كان من المقرر أن تنتهي، أمس الأحد، في خطوة قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنها جعلته أكثر قلقا بخصوص "غزو روسي وشيك لأوكرانيا".