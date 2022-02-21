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بعد طائرة "حزب الله".. وزير الجيش الإسرائيلي: لن نتردّد في الرد

بعد طائرة "حزب الله".. وزير الجيش الإسرائيلي: لن نتردّد في الرد
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس "أن تل أبيب تعمل في لحظة حاسمة لترسيخ الأمن والسلام في الشرق الأوسط، ولن يتردد جيشه في الرد على كل من يهدد أمن إسرائيل.

ووفق موقع (هآرتس) فإنه بعد يومين على اختراق طائرة مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" وتوغّلها في الداخل الإسرائيلي، قال غانتس: "هناك محاولات من حزب الله لاختراق أجواء إسرائيل".

وأشار غانتس في منتدى ميونيخ للأمن إلى أنّه "يجب اتخاذ إجراءات للوقوف في وجه تطوير برامج إيران النووية حتى لو تم توقيع اتفاق نووي جديد"، مؤكداً أنّ "عدوان إيران يتصاعد في المجال النووي والهجمات الإقليمية"، على حد تعبيره.

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