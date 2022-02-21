بعد انتهاء المنخفض الجوي.. طالع تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين حتى نهاية الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاءيكون الجو غائما جزئيا ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاءيكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولطيفا نهارا فوق المناطق الجبلية دافئ نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميسيكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوب بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.