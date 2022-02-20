شؤون فلسطينية

"الشعبية" تُهنئ قائمة القدس لفوزها بانتخابات نقابة المهندسين في القطاع

"الشعبية" تُهنئ قائمة القدس لفوزها بانتخابات نقابة المهندسين في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تَوَجَهّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتهنئة إلى قائمة "القدس" لفوزها في انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة، مؤكدةً أن المشاركة الواسعة لممثلي الكتل الهندسية في هذه الانتخابات في ظل أجواء وحدوية ديمقراطية يُمثل عُرساً ديمقراطياً لم يكن ليتم إلا بتكامل جهود الجميع في النقابة لإنجاح هذه الانتخابات والوصول إلى هذه النتائج.
 
وأشارت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى المشاركة المتميزة للتجمع الهندسي الديمقراطي الإطار الهندسي للجبهة الشعبية وفوزه ب 3 مقاعد من أصل 15 من بينها نائب النقيب.

واعتبرت الجبهة أن هذا العرس الديمقراطي الذي سجلته نقابة المهندسين بغزة جاء تجسيداً للإرادة الشعبية وامتثالاً مهنياً ووطنياً وشعبياً لقرارات الإجماع ومخرجات الحوار الوطني، داعيةً إلى إجراء الانتخابات في جميع النقابات والجامعات والاتحادات.
 
وأوضحت الجبهة أن ما جرى بغزة لم يكن معزولاً عن نتائج انتخابات نقابة المهندسين في الضفة وليؤكد حاجة شعبنا إلى الشراكة الوطنية وممارسة الحق الديمقراطي بانتخاب ممثليه في كافة القطاعات.  
 
وأكدت الجبهة أن النجاح في إجراء انتخابات نقابة المهندسين في غزة يجسد نموذجاً وحدوياً ديمقراطياً يجب أن يعمم على كافة النقابات والمنظمات الشعبية في إطار توسيع الاشتباك الديمقراطي الهادف لتحرير هذه المؤسسات الوطنية من سياسات التفرد والهيمنة والاستخدام، وبما يصب في أهداف التجديد وضخ دماء شابة ووطنية إلى هذه الاجسام الوطنية الهامة.
 
وختمت الجبهة مؤكدة أن هذه الخطوة الهامة تؤسس لمسار وطني ديمقراطي جديد، وطريق آمن ووحيد لإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية، بمشاركة الكل الوطني، احتكاماً لإرادة الصندوق، وتجسيداً للشراكة الوطنية لتصب جميعها في خدمة أهداف شعبنا التحررية والديمقراطية.

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