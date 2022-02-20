يائير لابيد: إسرائيل ستقف لجانب حليفتها الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسرائيلي، رئيس الوزراء بالتناوب، يائير لابيد، إنه إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن "إسرائيل" ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس.وأضاف في تصريحات لـ (القناة 12)، أن في هذه المرحلة يختلف تقييمنا الاستخباراتي عن تقييم الأميركيين والبريطانيين، "نحن نقدر أن فرص غزو روسيا لأوكرانيا أقل بالنسبة للتقديرات الأمريكية، لكننا بالتأكيد نستعد لذلك".وفيما يتعلق بما إذا كانت إسرائيل ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد: "على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو والتنسيق الأمني، إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر".