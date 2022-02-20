شؤون فلسطينية

حماس: نشيد بالمواقف الوطنية الرّافضة لإدراج المنظمة ضمن "دوائر الدولة"

حماس: نشيد بالمواقف الوطنية الرّافضة لإدراج المنظمة ضمن "دوائر الدولة"
خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بياناً صحفياً، أشادت من خلاله،  بـ "المواقف الوطنية الرّافضة لإدراج المنظمة ضمن دوائر الدولة".

ودعت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى "تعزيز الحراك الوطني ضدّ سياسة التفرّد واحتكار فريق أوسلو للقرار الفلسطيني"، وفق تعبيره.

ووفق البيان فإن حماس "تشيد بكلّ المواقف الصَّادرة عن القوى الفلسطينية السياسية والشعبية والمدنية، الرّافضة والمندّدة بمرسوم اعتبار (م.ت.ف) ضمن دوائر "دولة" فلسطين، والتي أجبرت رئيس السلطة على التراجع عن هذا المرسوم، لتؤكّد مجدّداً رفض الكلّ الفلسطيني لسياسة التفرّد والإقصاء التي تمارسها قيادة فريق أوسلو باختطافها المنظمة واحتكارها القرار الفلسطيني، ورفضه أيضاً لكل ما يجري من ترتيبات بهدف إحكام السيطرة على المؤسسات الفلسطينية، وإبقائها أدوات في أيدي فريق متنفذ يعمل وفق أجندة وحسابات". 

وتابع البيان: "لقد عبر هذا المرسوم عن حقيقة ما يتم التخطيط له من إنهاء لدور المنظمة وتحويلها إلى كيان ضعيف تابع لسلطة تحت الاحتلال، ما يستدعي تحركاً وطنياً جامعاً يضع حداً لهذه السياسات الخطيرة". 

وتقول الحركة في بيانها: "إنَّنا في حركة حماس وإذ نحمّل قيادة فريق أوسلو والمجلس المركزي للمنظمة، بقيادة الرئيس عبَّاس، المسؤولية عن إصدار ذلك المرسوم الخطيئة، لندعو كلّ الفصائل والقوى في شعبنا إلى تعزيز حراكها الوطني، ومواصلة ضغطها لإجبار قيادة فريق أوسلو على التراجع عن سياسة الإقصاء ونهج التفرّد، والعمل الجاد على إعادة بناء البيت الفلسطيني، وفق أسس ديمقراطية وسياسية نضالية تحافظ على الثوابت الوطنية، وتعتمد المقاومة الشاملة، حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلت تصريحاً منسوباً للمستشار القانوني للرئيس محمود عباس، حول القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة.

وفي تفاصيل التصريح: "صرح المستشار القانوني لرئيس الدولة بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد سيادة رئيس الدولة إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول".

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