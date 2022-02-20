إعلام أميركي: مؤشرات بأن القوات الروسية على الأرض تلقت أوامر بغزو أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطننقلت شبكة (إن بي سي) عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن تحركات ميدانية تشير لتنفيذ العسكريين الروس أوامر ببدء عملية واسعة ضد أوكرانيا.في السياق، نقلت وكالة (بلومبيرغ) عن مصادر مطلعة قولها: بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يستهدف خاركيف في الشمال الشرقي وأوديسا وخيرسون في الجنوب".في السياق، قال الانفصاليون في لوغانسك: إن "الجيش الأوكراني يستخدم طائرات مسيرة للاستطلاع والتجسس على طول خط التماس".من جهته، استبعد وزير الدفاع الأوكراني، فاليري زالوجني، شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة.يتبع...