دولي

إعلام أميركي: مؤشرات بأن القوات الروسية على الأرض تلقت أوامر بغزو أوكرانيا

إعلام أميركي: مؤشرات بأن القوات الروسية على الأرض تلقت أوامر بغزو أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت شبكة (إن بي سي) عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن تحركات ميدانية تشير لتنفيذ العسكريين الروس أوامر ببدء عملية واسعة ضد أوكرانيا.

في السياق، نقلت وكالة (بلومبيرغ) عن مصادر مطلعة قولها: بأن "الغزو الروسي لأوكرانيا قد يستهدف خاركيف في الشمال الشرقي وأوديسا وخيرسون في الجنوب".

في السياق، قال الانفصاليون في لوغانسك: إن "الجيش الأوكراني يستخدم طائرات مسيرة للاستطلاع والتجسس على طول خط التماس".

من جهته، استبعد وزير الدفاع الأوكراني، فاليري زالوجني، شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة.

يتبع... 

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