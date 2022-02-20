إسرائيل: تخفيف قيود (كورونا) وفتح السياحة أمام جميع الأجانب





وسيتم فتح الأجواء أمام السياحة الأجنبية، من مُطعمين وغيرهم، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، وإجراء فحص (كورونا) للإسرائيليين العائدين الى إسرائيل في مطار "بن غوريون" فقط، وإنهاء آلية الفحوصات في جهاز التعليم بصورة تدريجية.



وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، على أن الظروف الحالية تسمح بتخفيف قيود (كورونا)، ولكن اذا ظهرت طفرة جديدة فستتخذ الحكومة الخطوات المطلوبة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر في وزارة الصحة الإسرائيلية، انه من المحتمل أن يتخذ قرار بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات قبيل حلول عيد الفصح لدى اليهود، بعد أقل من شهرين إذا استمر تراجع المنحنى الوبائي.



رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تخفيف قيود (كورونا)، وذلك في ضوء انخفاض معدلات الإصابة.