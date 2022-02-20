شؤون فلسطينية

حماس: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى لوحدهم أمام ظلم السجان

حماس: الشعب الفلسطيني لن يترك الأسرى لوحدهم أمام ظلم السجان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الاحتلال الإسرائيلي، يتحمل نتائج حالة الغليان التي يمر بها الأسرى داخل السجون، بسبب إجراءاته التعسفية بحقهم وانتزاع مقومات الحياة لديهم  وتجاهل معاناة المرضى منهم.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "شعبنا الفلسطيني لن يخذل الأسرى في معركتهم  وهو موحد في كل الساحات خلف قضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة ولن يتركهم لوحدهم أمام ظلم السجان".

وتابعت: أن المقاومة الفلسطينية انتصرت لأسرى سجن (جلبوع) الذين تحرروا وأدرجتهم على رأس الصفقة القادمة وهي حاضرة اليوم وخلف الأسرى في مطالبهم ولن تسمح للاحتلال أن ينفرد بهم.

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