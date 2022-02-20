جنين: القبض على مشتبه فيهما بإطلاق نار وضبط قطعة سلاح ناري بحوزتهما

قبضت الشرطة اليوم على شخصين مشتبه فيهما بإطلاق نار على مركبة وضبطت بحوزتهما قطعة سلاح ناري في جنين.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطناً تقدم لشرطة المحافظة بشكوى حول قيام مجهولين بإطلاق نار على مركبته الخاصة أثناء توقفها في ساحة منزله بأحد أحياء المدينة.





وبالبحث والتحري من قبل فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخصين والقبض عليهما وبسماع أقوالهما أفادا بقيامهما بإطلاق النار على مركبة المشتكي من سلاح ناري تم ضبطه لاحقاً.





وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيهما والتحرز على المضبوطات لحين إحالتهما لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن