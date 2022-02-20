إسرائيل: تخفيف قيود (كورونا) وفتح السياحة أمام جميع الأجانب





وسيتم فتح الأجواء أمام السياحة الأجنبية، من مُطعمين وغيرهم، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، وإجراء فحص (كورونا) للإسرائيليين العائدين الى إسرائيل، في مطار بن غوريون فقط، وانهاء آلية الفحوصات في جهاز التعليم بصورة تدريجية.



وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، على أن الظروف الحالية تسمح بتخفيف قيود (كورونا) ولكن إذا ظهرت طفرة جديدة فستتخذ الحكومة الخطوات المطلوبة.





رام الله - دنيا الوطنتقرر في ختام جلسة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تخفيف قيود (كورونا) في ضوء انخفاض معدلات الإصابة.