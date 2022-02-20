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الأردن يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام كبيرة بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن تسجيل أرقام كبيرة في عدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد اليوم الأحد، عن تسجيل 25 وفاة و10.085 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13682 وفاة و1570907 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 20.72 بالمائة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

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