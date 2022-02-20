شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف العدوان

الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف العدوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الحركة الوطنية الأسيرة لجنة الطوارئ الوطنية العليا، أبناء شعبنا، للمشاركة في الوقفات التضامنية غداً الاثنين أمام مقرات الصليب الأحمر.
 
جاء ذلك في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مؤكدة أن "انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة".

وفيما يلي نص البيان: 

نتواصل معكم من زنازين العتمة في سجون العدو الصهيوني؛ الذي سعى للتضييق علينا في أبسط حقوقنا الأساسية بالخروج إلى ساحات السجن، ومنعنا من التعرض لأشعة الشمس التي نحافظ بها على أجسادنا، وذلك عبر منعنا من الخروج لها إلا لساعة واحدة يوميًا، في محاولة للتغطية على فشلهم الذريع في منع تحرر أسرى نفق الحرية، وللتنكيل بنا إشباعًا لساديَّتهم، وإرضاءً لشارعهم الحاقد المتطرف.

في ظل هذا العدوان نستمر نحن إخوانكم الأسرى وأبنائكم من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في انتفاضة السجون، الرافضة لهذا العدوان الغاشم على حقوقنا الأساسية لليوم السادس عشر، وذلك عبر إغلاق الأقسام في كافة السجون يوم الإثنين القادم وإضراب ليوم واحد في قلاع الأسر يوم الثلاثاء، وسنستمر في رفضنا وبكل الأدوات ومهما كلف ذلك من ثمن، حتى تتراجع إدارة السجون عن هذه الإجراءات التنكيلية الحاقدة.

ومن هنا نؤكد على ما يلي:

أولًا: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

ثانيًا: ندعو أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفات التضامنية غدًا الإثنين أمام مقرات الصليب الأحمر.

ثالثًا: ندعو إخواننا وعصب الحياة الأساسي في شعبنا "طلبة الجامعات" لتنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كافة محافظات وجامعات الوطن.

رابعًا: نوجه تحيتنا إلى أبناء شعبنا في بيتا وكفر قدوم ومسافر يطا والشيخ جراح وبيت دجن والنبي صالح، المرابطين على أرضهم والمدافعين بأجسادهم عن حقنا الأبدي في هذه الأرض، وندعوهم لنصرتنا وتخصيص فعاليات هذا الأسبوع دعمًا وإسنادًا لانتفاضتنا.

 خامسًا: ندعو فصائلنا كافة لتجسيد الوحدة الوطنية التي يجسدها الأسرى في قلاع الحرية وفي ساحات المواجهة في الضفة والقدس وغزة.

إخوانكم



أخبار ذات صلة

جنين: القبض على مشتبه فيهما بإطلاق نار وضبط قطعة سلاح ناري بحوزتهما

جنين: القبض على مشتبه فيهما بإطلاق نار وضبط قطعة سلاح ناري بحوزتهما

المكتب الحركي المركزي للمهندسين يشن هجوماً كبيراً على منظمي انتخابات نقابة المهندسين بالقطاع

المكتب الحركي المركزي للمهندسين يشن هجوماً كبيراً على منظمي انتخابات نقابة المهندسين بالقطاع

طالع: النتائج النهائية لانتخابات الدورة 20 لنقابة المهندسين – مركز غزة

طالع: النتائج النهائية لانتخابات الدورة 20 لنقابة المهندسين – مركز غزة

الاعلان عن نتائج انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة

الاعلان عن نتائج انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة

طوباس: الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

طوباس: الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

&#34;الصحة&#34;: إلغاء فحص &#34;PCR&#34; للقادمين من الخارج

"الصحة": إلغاء فحص "PCR" للقادمين من الخارج

الاحتلال يمنع شاهر سعد وكادر الاتحاد العام من الدخول الى حي الشيخ جراح

الاحتلال يمنع شاهر سعد وكادر الاتحاد العام من الدخول الى حي الشيخ جراح

سفارة فلسطين بالقاهرة: تسلمنا 500 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: تسلمنا 500 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جنين: القبض على مشتبه فيهما بإطلاق نار وضبط قطعة سلاح ناري بحوزتهما

جنين: القبض على مشتبه فيهما بإطلاق نار وضبط قطعة سلاح ناري بحوزتهما

الاعلان عن نتائج انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة

الاعلان عن نتائج انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة

طوباس: الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

طوباس: الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

الاحتلال يمنع شاهر سعد وكادر الاتحاد العام من الدخول الى حي الشيخ جراح

الاحتلال يمنع شاهر سعد وكادر الاتحاد العام من الدخول الى حي الشيخ جراح

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

منوعات

شاهد: محمد رمضان يكشف سر سفره بطائرة خاصة

شاهد: محمد رمضان يكشف سر سفره بطائرة خاصة

وفاة سامي كلارك بطل الأعمال الكرتونية (جراندايزر) و (جزيرة الكنز)

وفاة سامي كلارك بطل الأعمال الكرتونية (جراندايزر) و (جزيرة الكنز)

صور: نوال الزغبي تستعيد شبابها في شواطئ ميامي

صور: نوال الزغبي تستعيد شبابها في شواطئ ميامي

مي حلمي والشيف بوراك ..وتحضيرات سرية لعمل مشترك

مي حلمي والشيف بوراك ..وتحضيرات سرية لعمل مشترك

لمن لجأت شيرين لتستفتيه رأيه بعد انفصالها عن حسام حبيب؟

لمن لجأت شيرين لتستفتيه رأيه بعد انفصالها عن حسام حبيب؟

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم دور الموضة.. وتكشف موقفها تجاه الحجاب

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم دور الموضة.. وتكشف موقفها تجاه الحجاب

ياسمين عز تعتذر رسميا بسبب عروس الإسماعلية

ياسمين عز تعتذر رسميا بسبب عروس الإسماعلية

هيفاء وهبي تشغل وقتها بجلسات التصوير.. وتخبر جمهورها بليلتها المفضلة

هيفاء وهبي تشغل وقتها بجلسات التصوير.. وتخبر جمهورها بليلتها المفضلة

بعد قضية &#34;عريس الإسماعيلية&#34; الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

بعد قضية "عريس الإسماعيلية" الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

عربي

الإمارات تدعو جيوش التحالف لبناء درع يمنع خطر طائرات الحوثي

الإمارات تدعو جيوش التحالف لبناء درع يمنع خطر طائرات الحوثي

نبيه بري: لبنان يعاني من حصار عربي

نبيه بري: لبنان يعاني من حصار عربي

مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

صحيفة: تسلل طائرة حزب الله حادثة مُقلقة ومحرجة لإسرائيل

صحيفة: تسلل طائرة حزب الله حادثة مُقلقة ومحرجة لإسرائيل