شؤون فلسطينية

طالع: النتائج النهائية لانتخابات الدورة 20 لنقابة المهندسين – مركز غزة

طالع: النتائج النهائية لانتخابات الدورة 20 لنقابة المهندسين – مركز غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة انتخابات نقابة المهندسين برئاسة م.إبراهيم رضوان يوم أمس انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات الدورة العشرين للنقابة (2022م – 2025م) والتي تم خلالها انتخاب المجلس العام للنقابة والجمعية العمومية التمثيلية.

وضم المجلس الفائز بأعلى الأصوات غالبية الكتل النقابية والمهنية والمهندسين المستقلين، ويتكون المجلس النقابي الجديد من (15) عضواً يرأسهم نقيب المهندسين الفائز أ.د.م.محمد عرفة.

وأكد م.ناجي سرحان (نقيب المهندسين الحالي) خلال كلمته أن هذه الانتخابات ستمثل انطلاقة جديدة نحو الارتقاء بالمهنة والعمل النقابي مضيفاً أن نقابة المهندسين ستكون نموذجاً للديمقراطية والشراكة الوطنية والمهنية، فيما أكد أ.د.م.محمد عرفة (نقيب المهندسين الفائز) بأن مجلس النقابة الفائز سيعمل بمهنية عالية لرفعة المهنة ومنتسبيها.

وأضاف بأن هذا المجلس الفائز أمامه جملة من التحديات من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمهندسين وحل مشكلاتهم، والدفاع عن حقوقهم، وواصل النقيب الفائز كلمته بشكره للمرشحين الذين لم
يحالفهم الحظ داعياً إياهم للمساهمة في الارتقاء بالنقابة في المرحلة القادمة؛ فيما شكر المجلس الفائز مجلس النقابة الحالي، ولجنة انتخابات نقابة المهندسين، ووزارة العدل، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في الرقابة على الانتخابات.

وقامت لجنة الانتخابات بالإعلان عن نتائج انتخابات المجلس العام للنقابة على النحو التالي:

1. د.م. محمد حسني عرفة نقيب المهندسين
2. م.أيمن إسماعيل الهور نائب النقيب
3. م. أسامة عيادة مرزوق أمين السر
4. م. عماد محمد الحوراني أمين الصندوق
5. م.شادي سمير أبو زنادة رئيس فرع غزة
6. د.م.جهاد راتب سمعان رئيس فرع خان يونس
7. م. محمد حسين العسكري رئيس فرع الشمال
8. م. بهاء محمود الكيلاني رئيس فرع الوسطى
9. م.صبحي محمد قشطة رئيس فرع رفح
10. م.رنا جبر أبو مصبح ممثلة المهندسات
11. م.نرمين محمود زايد ممثلة المهندسات
12. د. م.نغم خضر حسن رئيس شعبة العمارة
13. م.أحمد نبيل الفالوجي رئيس شعبة كهروميكانيك
14. م.أدهم يونس الجرو رئيس شعبة المدني
15. م.خالد إسماعيل مصبح رئيس شعبة الحاسوب

كما وفازت قائمة القدس بمناصب الجمعية العمومية التمثيلية عن فروع النقابة الخمسة، حيث أن هذه القائمة فازت بالتزكية كونها القائمة الوحيدة المرشحة لهذه المناصب.


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