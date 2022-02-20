الاعلان عن نتائج انتخابات الدورة العشرين لنقابة المهندسين الفلسطينيين بغزة











رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة انتخابات نقابة المهندسين برئاسة م.ابراهيم رضوان يوم أمس انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات الدورة العشرين للنقابة (2022م – 2025م) والتي تم خلالها انتخاب المجلس العام للنقابة والجمعية العمومية التمثيلية.وضم المجلس الفائز بأعلى الأصوات غالبية الكتل النقابية والمهنية والمهندسين المستقلين، ويتكون المجلس النقابي الجديد من (15) عضواً يرأسهم نقيب المهندسين الفائز أ.د.م.محمد عرفة.وأكد ناجي سرحان نقيب المهندسين الحالي خلال كلمته أن هذه الإنتخابات ستمثل انطلاقة جديدة نحو الإرتقاء بالمهنة والعمل النقابي مضيفاً أن نقابة المهندسين ستكون نموذجاً للديمقراطية والشراكة الوطنية والمهنية.من جانبه، أكد أ.د.م.محمد عرفة (نقيب المهندسين الفائز) بأن مجلس النقابة الفائز سيعمل بمهنية عالية لرفعة المهنة ومنتسبيها، وأضاف بأن هذا المجلس الفائز أمامه جملة من التحديات من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمهندسين وحل مشكلاتهم، والدفاع عن حقوقهم، وواصل النقيب الفائز كلمته بشكره للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ داعياً إياهم للمساهمة في الإرتقاء بالنقابة في المرحلة القادمة؛ فيما شكر المجلس الفائز مجلس النقابة الحالي، ولجنة انتخابات نقابة المهندسين، ووزارة العدل، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في الرقابة على الإنتخابات.وقامت لجنة الإنتخابات بالإعلان عن نتائج انتخابات المجلس العام للنقابة على النحو التالي:1. د.م. محمد حسني عرفة نقيب المهندسين2. م.أيمن إسماعيل الهور نائب النقيب3. م. أسامة عيادة مرزوق أمين السر4. م. عماد محمد الحوراني أمين الصندوق5. م.شادي سمير أبو زنادة رئيس فرع غزة6. د.م.جهاد راتب سمعان رئيس فرع خان يونس7. م. محمد حسين العسكري رئيس فرع الشمال8. م. بهاء محمود الكيلاني رئيس فرع الوسطى9. م.صبحي محمد قشطة رئيس فرع رفح10. م.رنا جبر أبو مصبح ممثلة المهندسات11. م. نرمين محمود زايد ممثلة المهندسات12. د. م.نغم خضر حسن رئيس شعبة العمارة13. م.أحمد نبيل الفالوجي رئيس شعبة كهروميكانيك14. م.أدهم يونس الجرو رئيس شعبة المدني15. م.خالد إسماعيل مصبح رئيس شعبة الحاسوبكما وفازت قائمة القدس بمناصب الجمعية العمومية التمثيلية عن فروع النقابة الخمسة، حيث أن هذه القائمة فازت بالتزكية كونها القائمة الوحيدة المرشحة لهذه المناصب.