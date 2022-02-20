طوباس: الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته قطعتي سلاح

قبضت الشرطة اليوم على شخص مطلوب للعدالة ومسجل بحقه عدة قضايا جنائية وضبطت بحوزته قطعتي سلاح بمحافظة طوباس.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود إشارة حول تواجد أحد المطلوبين للعدلة وعليه عدة قضايا جنائية على الفور تحركت قوة من فرع الشرطة القضائية وفرع مكافحة المخدرات والمباحث العامة لمكان تواجده، وقبضت عليه وضبطت بحوزته قطعتي سلاح أوتوماتيكي ناري.





وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليه وعلى المضبوطات لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن