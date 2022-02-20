"الصحة": إلغاء فحص "PCR" للقادمين من الخارج

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إلغاء فحص فيروس (كورونا) PCR للقادمين من الخارج على معبر الكرامة.وأضاف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاحد، إن إجراء فحص كورونا للقادمين إلى أرض الوطن PCR سيتم إلغاؤه على أن يكون مرّ آخر فحص أجروه 48 ساعة.وأشار الشخرة، إلى نسبة الإيجابية من الفحوص انخفضت في الضفة الغربية إلى 13% فيما ارتفعت في قطاع غزة إلى 36%.وناشد المواطنين بتلقي اللقاح ضد (كورونا) للوقاية من الفيروس، مؤكداً أن 80 % من الحالات المتوفاة جراء إصابتها بوباء (كورونا) لم تكن ملقحة.وأوضح الشخرة أن نسبة التلقيح في قطاع غزة لم تتجاوز 48% لكنها بلغت في الضفة الغربية 61% .