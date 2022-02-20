ليصل إلى 6000 شيكل.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع الحد الأدنى للأجور





وعارض وزراء حزبي (العمل) و(ميرتس) الخطة، قائلين إنها لن تؤدي إلى تحسين أوضاع الطبقات المعوزة بل العكس.



وعرضت المسؤولة في وزارة المالية، شيرا غرينبرغ، معطيات نمو الاقتصاد في عام 2021.





وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، على هذه المعطيات قائلاً: إن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود عمل الحكومة الجديدة.

رام الله - دنيا الوطنأقرت الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، خطة وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 شيكل شهرياً بصورة تدريجية حتى عام 2025.