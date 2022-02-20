الاحتلال يمنع شاهر سعد وكادر الاتحاد العام من الدخول الى حي الشيخ جراح

















رام الله - دنيا الوطنمنعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وأمين سر الاتحاد العام د. أشرف الأعور، وأمين سر مجلس القدس فوزي شعبان، ووفد نقابي مقدسي من الدخول الى حي الشيخ جراح في القدس.وأكد سعد أن هذه الوقفة جاءت تعبيراً عن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هذه الاجراءات العنصرية، ودعماً لصمود أهالي الشيخ جراح وأهالي مدينة القدس.واوضح سعد أن منع الاحتلال له من الدخول الى الشيخ جراح يزيد من عزيمة كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لدعم أهالي الحي ومواطينه والوقوف بجانبهم بسبب ما يعانوه من تهجير قصري وانتهاكات مستمرة بحقهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال.يذكر أن أهالي الشيخ جراح يفرضون صمودهم منذ منتصف شهر رمضان لعام 2021 الذي شهدت به عدد من المناطق في القدس الشرقية الكثير من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين الصهاينة، بعدما أصدرت عدد من محاكم الاحتلال قرارًا بإخلاء عدد من البيوت في حي الشيخ جراح وتهجير سكان تلك البيوت من الفلسطينيين لكي تؤول تلك المنازل إلى عدد من الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف إلى تسكين المستوطنين في تلك المناطق بالمخالفة لكافة القرارات والقوانين الدولية الخاصة بحظر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وعدم قانونية تلك الأفعال بأي شكل من الأشكال، وبكونها جريمة مهما مرّ عليها الزمن.