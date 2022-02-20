شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: تسلمنا 500 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة

سفارة فلسطين بالقاهرة: تسلمنا 500 ألف جرعة لقاح لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، 500 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المصنع محليا في مصر، كإهداء مصري صيني مشترك مخصص لقطاع غزة.

وتسلم الشحنة المستشار أول بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة نداء البرغوثي ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وسفير دولة فلسطين دياب اللوح، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بمصر خالد عبد الغفار، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير علاء مرسي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لياو ليتشينج، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وثمنت البرغوثي في كلمتها هذه اللفتة الإنسانية، ونقلت تحيات الرئيس محمود عباس لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات.

وقالت: "إنه لدواعي سروري مشاركتكم هذه الاحتفالية ممثلة عن دولة فلسطين والرئيس محمود عباس، المثمثلة بتوفير نصف مليون جرعة من لقاح سينوفاك المنتج بالتعاون بين الشقيقة مصر والصين الصديقة دعما لأبناء شعبنا في قطاع غزة الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الغاشم.

وأضافت البرغوثي، أن هذا المنتج الصيني- المصري المشترك لمكافحة جائحة كورونا يعبر عن التطور الكبير في مجال العلم الذي وصل إليه البلدان في عملية البناء والتنميه للتخلص من الاحتكار.

بدورها، قالت الخارجية المصرية في بيان لها، إن هذا الإهداء المشترك للشعب الفلسطيني الشقيق يأتي في إطار التعاون المثمر القائم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ومكافحة تداعياته، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقيتين في نيسان/ أبريل 2021 بين الشركة المصرية القابضة"فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية بهدف التصنيع المحلي للقاح شركة "سينوفاك" المضاد لعدوى فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن هذا الإهداء يعتبر أول إهداء مشترك من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" إلى الأشقاء الفلسطينيين تقديرًا للعلاقات الراسخة المصرية- الفلسطينية، والصينية- الفلسطينية، وتأكيدا للالتزام إزاء دعم الجهود الفلسطينية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المُستجد.

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