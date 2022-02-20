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دولي

نفتالي بينت: الاتفاق النووي المتبلور بين الدول العظمى وايران "أضعف من سابقه"

نفتالي بينت: الاتفاق النووي المتبلور بين الدول العظمى وايران "أضعف من سابقه"
نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الاتفاق النووي المتبلور بين الدول العظمى وايران، بأنه "أضعف من سابقه"،  مرجحاً أن يتم توقيعه عما قريب.

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية لحكومة الاحتلال اليوم، حذر بينت من أنه بموجب هذا الاتفاق سترفع العقوبات عن إيران بعد حوالي سنتين ونصف السنة، وعندها ستكون طهران حرة لمواصلة تطوير وتركيب أجهزة متقدمة للطرد المركزي بدون أي قيود، على حد قوله.

وأضاف: "ستتلقى ايران عشرات المليارات من الدولارات التي ستستخدم في نهاية المطاف لتمويل نشاطات إرهابية ستعرض إسرائيل ودول أخرى في المنطقة والقوات الامريكية لخطر كبير"، وفق تعبيره.

واكد رئيس حكومة الاحتلال، أن إسرائيل تتأهب وتستعد في شتى الأبعاد ليوم ما بعد توقيع الاتفاق بغية الحفاظ على أمن الإسرائيليين، على حد وصفه.

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