شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: قنصليتنا في أربيل تخلي سبيل مواطنين موقوفين وافدين من سوريا

الخارجية الفلسطينية: قنصليتنا في أربيل تخلي سبيل مواطنين موقوفين وافدين من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين: "تم إخلاء سبيل موقوفين فلسطينيين وافدين من سوريا، بناء على توجيهات وزير الخارجية رياض المالكي".

وأضاف الديك، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن أوضاعهما مطمئنة وتتابع القنصلية ظروفهما وعلى تواصل دائم معهما وتقدم لهما كل مساعدة ممكنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الحثيثة للوزارة لأوضاع جالياتنا حول العالم، وبتنسيق وجهد متواصل شاركت فيه سفارتنا لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقنصلية العاملة لدولة فلسطين في أربيل، وبمتابعة من فريق العمل المختص في الوزارة، وبإشراف وجهد القنصل العام لدولة فلسطين السفير نظمي الحزوري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أخبار ذات صلة

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

مواجهات في الشيخ جراح تجبر &#34;بن غفير&#34; على إزالة مكتبه

مواجهات في الشيخ جراح تجبر "بن غفير" على إزالة مكتبه

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة الغربية

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة الغربية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

فتوح: قرار المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

هيئة الأسرى تنقل بالتفاصيل الظروف الاعتقالية التي يعيشها الأسيران أيهم كممجي وإياد جرادات

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويهاجمون رعاة أغنام في سلفيت

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة الغربية

"الخارجية": إسرائيل تتعمد تغييب البعد السياسي للقضية الفلسطينية لاستكمال أسرلة الضفة الغربية

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم

وقفة أمام بلدية الاحتلال بالقدس احتجاجًا على سياسة الهدم

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية

منوعات

صور: نوال الزغبي تستعيد شبابها في شواطئ ميامي

صور: نوال الزغبي تستعيد شبابها في شواطئ ميامي

مي حلمي والشيف بوراك ..وتحضيرات سرية لعمل مشترك

مي حلمي والشيف بوراك ..وتحضيرات سرية لعمل مشترك

لمن لجأت شيرين لتستفتيه رأيه بعد انفصالها عن حسام حبيب؟

لمن لجأت شيرين لتستفتيه رأيه بعد انفصالها عن حسام حبيب؟

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم دور الموضة.. وتكشف موقفها تجاه الحجاب

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم دور الموضة.. وتكشف موقفها تجاه الحجاب

ياسمين عز تعتذر رسميا بسبب عروس الإسماعلية

ياسمين عز تعتذر رسميا بسبب عروس الإسماعلية

هيفاء وهبي تشغل وقتها بجلسات التصوير.. وتخبر جمهورها بليلتها المفضلة

هيفاء وهبي تشغل وقتها بجلسات التصوير.. وتخبر جمهورها بليلتها المفضلة

بعد قضية &#34;عريس الإسماعيلية&#34; الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

بعد قضية "عريس الإسماعيلية" الإعلامية ياسمين عز تبرر ضرب النساء

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ &#34;الثور&#34;

رضوى الشربيني تهاجم عريس الإسماعيلية وتصفه بـ "الثور"

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

فنان مصري يعمل في بيع القهوة على الرصيف لتحسين دخله

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق &#34;حبيبي الملايين عندكم&#34;

صدور الحكم بقضية أحمد بدير ومي العيدان..والأخيرة تعلق "حبيبي الملايين عندكم"

عربي

الإمارات تدعو جيوش التحالف لبناء درع يمنع خطر طائرات الحوثي

الإمارات تدعو جيوش التحالف لبناء درع يمنع خطر طائرات الحوثي

نبيه بري: لبنان يعاني من حصار عربي

نبيه بري: لبنان يعاني من حصار عربي

مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

مدينة مصرية تسجل درجات حرارة تحت الصفر

وزير خارجية قطر يطالب إسرائيل بهذا الأمر.. ما هو؟

وزير خارجية قطر يطالب إسرائيل بهذا الأمر.. ما هو؟