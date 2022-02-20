الخارجية الفلسطينية: قنصليتنا في أربيل تخلي سبيل مواطنين موقوفين وافدين من سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين: "تم إخلاء سبيل موقوفين فلسطينيين وافدين من سوريا، بناء على توجيهات وزير الخارجية رياض المالكي".وأضاف الديك، في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن أوضاعهما مطمئنة وتتابع القنصلية ظروفهما وعلى تواصل دائم معهما وتقدم لهما كل مساعدة ممكنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الحثيثة للوزارة لأوضاع جالياتنا حول العالم، وبتنسيق وجهد متواصل شاركت فيه سفارتنا لدى الجمهورية العربية السورية الشقيقة والقنصلية العاملة لدولة فلسطين في أربيل، وبمتابعة من فريق العمل المختص في الوزارة، وبإشراف وجهد القنصل العام لدولة فلسطين السفير نظمي الحزوري، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.