مواجهات في الشيخ جراح تجبر "بن غفير" على إزالة مكتبه

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات في حي الشيخ الجراح، اليوم الأحد، بعد أن وضع المتطرف "بن غفير " مكتبه مقابل منزل عائلة "السعو" في الحي بالقدس المحتلة، مما أجبرته على إزالة مكتبه من المكان.وأفادت مصادر مقدسية أن مواجهات اندلعت بين سكان الحي ومستوطنين كانوا برفقة عضو كنيست الاحتلال "بن غفير"، عقب نقل الأخير مكتبه أمام منزل عائلة السعو".واعتدت قولت الاحتلال على عدد من الفلسطينيين الذين احتجوا على نقل "بن غفير" مكتبه قبالة منازلهم.ويعاني أهالي الحي من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة خلال الأسبوع الماضي في الحي، اعتدت خلالها قوات الاحتلال بوحشيةٍ على الأهالي والمتضامنين، ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات، تنوعت ما بين اعتداء بالضرب وغاز الفلفل والسقوط وقنابل الصوت.وصادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من مرة، "مكتبًا رمزيًّا"، للناشط محمد أبو الحمص، بالشيخ جراح، واعتدت على عدد من المواطنين والمتضامنين في المكان.وتواجه عشرات العائلات في "الشيخ جراح" خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.