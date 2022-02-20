الاحتلال يجرّف مئات الدونمات ويبيد محاصيل زراعية في النقب المحتل

رام الله - دنيا الوطنجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مئات الدونمات وأبادت محاصيل زراعية في منطقة النقب بالداخل المحتل.وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال جرفت مئات الدونمات تابعة لأهالي قريتي أم بطين وتل السبع في النقب.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت أصحاب الأراضي والمتضامنين من الاقتراب، وقامت بتطويق المنطقة وإغلاقها والمباشرة بتجريف الأرض.وتشهد مناطق النقب المحتل في هذه الفترة من كل عام انتهاكات متكررة للأراضي، وإبادة المحاصيل التابعة للمواطنين من قبل سلطات الاحتلال التي تتربص بهم مع بدء مواسم الزرع وتستهدف أراضيهم، وتقوم بالقضاء على قطاع الزراعة تدريجيا.وكان قد تصدى أهالي النقب، قبل حوالي أسبوعين، لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي عائلة الزيادنة قرب رهط بالنقب المحتل.واندلعت مواجهات خلال الشهر الماضي في النقب المحتل، كرد على قرار حكومة الاحتلال بدء تشجير أراض خاصة بفلسطينيي النقب، الأمر الذي عد محاولة لسرقة أراضيهم لصالح الصندوق، وسط تضامن شعبي واسع.