شؤون فلسطينية

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

سلطة الموانئ البحرية تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري
رام الله - دنيا الوطن
شرعت سلطة الموانئ البحرية بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الإسكان والأشغال العامة بتعميق حوض ميناء غزة البحري وذلك استمراراً لخطة الاستراتيجية لتطوير ميناء غزة البحري، بهدف المحافظة على قوارب الصيادين من التلف.

وأوضح أ. أنيس عرفات نائب مدير عام سلطة الموانئ البحرية أن هذا المشروع يهدف حماية قوارب الصيادين من التلف والتكسير والمحافظة على ارتفاع منسوب المياه داخل حوض الميناء، حيث بلغ مستوى المياه داخل حوض الميناء في بعض المناطق متر واحد فقط مما يؤثر بشكل سلبي على حركة القوارب ويهددها بالخطر.

وتابع عرفات بالقول إن تعميق حوض الميناء من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة وبشكل دوري من كل عام القيام به لما له من مسؤولية اجتماعية وخدمة لقطاع الصيد الذي يشكل شريحة كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واضاف أن هذا المشروع يأتي بدعم من وزارة المالية، ويستمر العمل في منطقة اللسان البحري عدة أيام ليصل عمق المياه داخل الحوض إلى ستة أمتار بما يسمح لحركة آمنة لقوارب الصيد.

من جانب آخر أوضح نقيب الصيادين أ. نزار عياش أن مشروع تعميق حوض الميناء ذو أهمية كبيرة يعود بالنفع الكبير على قطاع الصيد ويخدم الصيادين.

وشكر عياش اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات على سرعة تلبية احتياجاتهم بما يخص تعميق الحوض الميناء وتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات لقطاع الصيد.


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