(الكرملين): روسيا لم تبادر بمهاجمة أحد أبدا ولا تريد حتى التحدث عن الحرب

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد ذكر بيسكوف "نذكّر أن روسيا لم تهاجم أبدا أي شخص على مدار تاريخها. وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب ".وأضاف بيسكوف: "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة شخص ما؟".وأشار بيسكوف إلى الطبيعة البناءة لمحادثات الرئيس بوتين مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين، "تتناقض طبيعة المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الغربيين بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد مع الهستيريا الإعلامية لهذه الدول".