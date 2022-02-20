نبيه بري: لبنان يعاني من حصار عربي

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده لا تستمر "إلا بالاعتدال وبالوحدة الداخلية".وذكر بري لجريدة (الأهرام) المصرية أن "أفضل أساليب المقاومة ضد أي عدو، وإسرائيل خاصة، هي الوحدة الداخلية"، مضيفا: "هناك (كورونا سياسية) أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق، فلبنان الذى كان يدعى (سويسرا الشرق)، والذي يحب كل العرب ويحبه كل العرب، حتى الآن ليس مفلسا فهو غني بأصوله وموارده ولكن لا توجد لديه سيولة".وقال على هامش مشاركته في "مؤتمر البرلمانات العربية" في القاهرة، إن "هناك انتخابات نيابية في مايو المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها فى أكتوبر من هذا العام، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغير في المنهجية، وفي هذه الأثناء على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتتحسن الأحوال، كما حدث فى مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جدا".وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات، أجاب رئيس مجلس النواب اللبناني: "لا يستطيع أحد أن يمنع إجراء الانتخابات، فحتى الآن كل تشعبات الشجرة اللبنانية لم أجد غصنا واحدا فيها يوحى بـ(لا) ومعلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم في خارج لبنان أو داخل العالم العربي، كلهم بإجماع مع إجراء الانتخابات في موعدها".